الأولى
مسؤولون بالرياضة أمام جرائم الأموال
منح مليارين ونصف مليار لمتابع قضائيا باختلاس وتبديد أموال عمومية حل قضاة محكمة جرائم الأموال بوزارة الثقافة والشباب والرياضة، للتحقيق في وثائق تتعلق بمنح الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة منحة مالية بقيمة مليارين ونصف مليار، رغم المتابعة القضائية التي يخضع لها رئيسها، مصطفى أوراش. وعلمت “الصباح” أن السبب وراء حلولأكمل القراءة »
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