الصباح الفني
فتحي أفضل ممثلة
أعلنت الممثلة ريم فتحي تتويجها بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم “نساء الجناح ج”، للمخرج محمد نظيف، وذلك خلال فعاليات النسخة الـ 37 من المهرجان السينمائي الدولي “نظرات من إفريقيا”، المنظم بـ”مونتريال” الكندية. كما شهدت فعاليات المهرجان ذاته تتويج الفيلم نفسه، أي “نساء الجناح ج”، بجائزة أفضل فيلم، لتنضاف هذه الجائزة إلى قائمة الجوائز الأخرى التي حصدها الفيلم من المهرجاناتأكمل القراءة »
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