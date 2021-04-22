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حوادث

تحدي الإفطار العلني يورط شبابا

منذ 7 ساعات
مطالب بدخول النيابة العامة على الخط لإيقاف صاحب التجربة والمشاركين فيه مقابل المال تفجرت بمواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وموقع الفيديوهات الشهير “يوتوب»، فضيحة مدوية، تمثلت في تورط صاحب برنامج هواة للتحدي رفقة شباب آخرين في مغامرة غير محسوبة العواقب، بعد المشاركة في ما اعتبره مصور الفيديو تجربة اجتماعية للإفطار فيأكمل القراءة »


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منذ 7 ساعات
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