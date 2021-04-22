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معرض افتراضي لثيربانتس
أطلق معهد ثيربانتيس بالدار البيضاء والرباط، أخيرا، معرضا افتراضيا تحت عنوان ” ثقافات مفتوحة..إسبانيا والمغرب”، احتفاء بالثقافتين الإسبانية والمغربية لمناسبة الذكرى الثلاثين لإحداث المعهد. وأوضح بلاغ للمعهد أن هذا المعرض، الذي سيتواصل إلى غاية 22 أبريل الجاري، يعد مشروعا إبداعيا افتراضيا مبتكرا، يقام عبر موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، والذي، منأكمل القراءة »
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