وطنية
“كنوبس” يبسط مساطر التسجيل
قرر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إعفاء زوجات المؤمنين وأزواج المؤمنات من الإدلاء بشهادة عدم العمل لمواصلة الاستفادة من خدمات التأمين الإجباري عن المرض، ابتداء من 15 أبريل الجاري. وأكد بلاغ للصندوق، أنه ومعه التعاضديات، لن يطالب المؤمنين والمؤمنات بهذه الوثيقة الإدارية، سواء عند طلب التسجيل لأول مرة أو عندأكمل القراءة »
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