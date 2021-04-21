fbpx
وطنية

“كنوبس” يبسط مساطر التسجيل

منذ يوم واحد
قرر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إعفاء زوجات المؤمنين وأزواج المؤمنات من الإدلاء بشهادة عدم العمل لمواصلة الاستفادة من خدمات التأمين الإجباري عن المرض، ابتداء من 15 أبريل الجاري. وأكد بلاغ للصندوق، أنه ومعه التعاضديات، لن يطالب المؤمنين والمؤمنات بهذه الوثيقة الإدارية، سواء عند طلب التسجيل لأول مرة أو عندأكمل القراءة »


الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.

تسجيل دخول المستخدمين المسجلين

   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
مستخدم جديد؟ اضغط هنا للتسجيل
منذ يوم واحد
شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى