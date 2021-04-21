وطنية
وهبي : حكومة العثماني ضربها “الكوفيد” السياسي
أمين عام “البام” كشف خلفيات رفض الاستقلال لملتمس الرقابة وشن هجوما على “بيجيدي” سخر عبد اللطيف وهبي، أمين عام الأصالة والمعاصرة، من حصيلة حكومة سعد الدين العثماني، وقال « هذه الحكومة ضربها الكوڤيد السياسي، لأنه يوجد داخلها تعايش بئيس بين مكوناتها»، محملا المسؤولية إلى العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي لأنهأكمل القراءة »
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