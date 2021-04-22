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حوادث

“ترمضينة” بائع تنتهي بطعن “مخازني”

منذ 3 ساعات
لم يتقبل مطالبته بإخلاء فضاء يستغله أثناء حملة لتحرير الملك العمومي باشرت الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، الجمعة الماضي، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، حول اعتداء بائع خضر على عنصر من القوات المساعدة، لكشف ملابسات القضية وظروف وقوعها وخلفياتها، وتحديد الجرائم الأخرى التي تورط فيها الموقوف. وحسب مصادرأكمل القراءة »


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منذ 3 ساعات
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