الأولى
الفئران تلتهم أرشيف البيضاء!
الجرذان والقوارض و”التونية” تأكل آلاف الرخص ووثائق التعمير وممتلكات البيضاويين اضطرت فرق إحصاء وجرد ممتلكات الجماعة الحضرية للبيضاء، إلى الاستعانة بالوكالة الحضرية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الطوبوغرافي ومصالح وزارة الداخلية، لتسلم نسخ من وثائق أتت الفئران والقوارض و”التونية” على نظائرها الموجودة في مقاطعات جماعية. واندهشت الأطر، التابعة لمكتب دراساتأكمل القراءة »
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