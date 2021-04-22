الرياضة
غياب الدعم يخرج مرتيل للاحتجاج
هدد رئيس نادي مرتيل لكرة القدم، بتقديم الاستقالة لباشا المدينة، بسبب التهميش الذي يطول الفريق وغياب الدعم. ويعاني الفريق الذي ينتمي لعصبة الشمال، عجزا ماليا رغم النتائج الجيدة التي حققها، حيث يتزعم مجموعته ويطمح إلى الصعود إلى القسم الممتاز ببطولة العصبة. وقام النادي بجميع مكوناته أخيرا، بوقفة احتجاجية أمام البلدية،أكمل القراءة »
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