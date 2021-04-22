حوادث
فيديو يقود أربعة شباب إلى السجن
أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بإيمنتانوت إقليم شيشاوة، ضواحي مراكش، حكما بالحبس والغرامة، في حق أربعة شباب متابعين من أجل تهم تتعلق بإهانة المقدسات وحيازة السلاح والتهديد والتشهير وحيازة واستهلاك المخدرات، الأسبوع الماضي. وقضت هيأة المحكمة بمؤاخذة المتهمين من أجل المنسوب إليهم، وحكمت على الأول بسنة واحدة حبسا نافذا،أكمل القراءة »
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