حوادث
اعتقال سلفيين حرضوا على العصيان
وضع سلفيون بفاس رهن الحراسة النظرية بعد إيقافهم صباح أول أمس (السبت) من قبل مصالح الأمن للاشتباه في تحريضهم شبابا وأطفالا على العصيان والتجمهر والاحتجاج أمام مسجد «أهل الله» بحي الفتح بزواغة، للمطالبة بفتح المساجد لإقامة صلاة التراويح ورفع الحظر الليلي. وأوقف ثلاثة أعضاء باللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين،أكمل القراءة »
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