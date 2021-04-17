الملك يطلق عملية رمضان 1442

مؤسسة محمد الخامس تسهر على توزيع الدعم لفائدة ثلاثة ملايين شخص

أعطى الملك محمد السادس تعليماته السامية لانطلاق النسخة الثانية والعشرين من عملية توزيع الدعم الغذائي «رمضان 1442»، لفائدة ثلاثة ملايين شخص (600 ألف أسرة على الصعيد الوطني منها 459 ألفا و504 أسر من الوسط القروي).

وتعبأت مؤسسة محمد الخامس للتضامن لتنفيذ وإطلاق عملية الدعم الغذائي لفائدة الفئات المعوزة، التي انطلقت في اليوم الأول من الشهر الفضيل.

وعلى نهج السنوات الماضية، ورغم حالة الطوارئ الصحية، تواصل المؤسسة إنجاز هذا العمل التضامني الوطني، باعتباره أمرا أساسيا للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه الأزمة الصحية عن الأسر التي تعاني الهشاشة.

وأكدت المؤسسة أن عملية هذه السنة تتم بمساهمة مالية من وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية) ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مشيرة إلى أن الدعم الغذائي سيساهم في التخفيف من عبء الاحتياجات الغذائية المتعلقة بشهر رمضان المبارك.

ومن المقرر أن يستفيد ثلاثة ملايين شخص (600 ألف أسرة على الصعيد الوطني، منها 459 ألفا و504 أسر من الوسط القروي) من المساعدات الغذائية، سيتم إيصالها مباشرة إلى سكنى المستفيدين. وتتميز النسخة الحالية باتخاذ التدابير الوقائية، التزاما بالقرارات والإجراءات الاحترازية التي أقرتها السلطات، من أجل ضمان صحة وسلامة المواطنين، من قبيل تطهير مراكز التخزين وقفف المواد الغذائية ووسائل النقل، والحرص على التباعد الجسدي، وتقليل عدد الموارد البشرية المكلفة بالتسليم المباشر للمساعدات. وسيتم إبلاغ أرباب الأسر المستفيدة (الأرامل، وكبار السن، والأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، والأشخاص في وضعية الهشاشة)، الذين تم تحديدهم من قبل اللجان الإقليمية التي تشرف عليها وزارة الداخلية.

ولضمان إنجاز هذه العملية بسلامة، تمت تعبئة الوسائل اللوجيستيكية الضرورية بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتفادي تنقل المستفيدين، وذلك بإشراف من قبل فرق صغيرة مكونة من ممثلي السلطات المحلية والمندوبيات الإقليمية للتعاون الوطني والدرك الملكي، وكذا المساعدات الاجتماعيات التابعة للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية.

برحو بوزياني