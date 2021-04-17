فتحي جمال يستعرض إستراتيجيته في التنقيب

قدم فتحي جمال، المدير التقني الوطني المكلف بالمنتخبات الوطنية، مشروعه الخاص بإستراتيجية التنقيب، وإحداث بطولة وطنية حسب الجهات، لجميع الأطر التقنية التابعة للعصب الجهوية.

وعلمت «الصباح»، أن فتحي جمال استعرض إستراتيجيته الجديدة، خلال اجتماع عقده مع الأطر التقنية للعصب الجهوية، الأحد الماضي، عبر تقنية الفيديو، تتضمن مشروع التنقيب عن لاعبين جدد، بعد أن طالب العصب بإحداث منتخبات في كل فئة عمرية.

وتهدف هذه الإستراتيجية إلى تكوين كل عصبة منتخب خاص بها، في كل فئة عمرية، أقل من 15 سنة وأقل من 17 وأقل من 19، تتبارى في ما بينها حسب كل منطقة، ثم تعمل المنطقة على تكوين منتخب خاص بها في كل فئة، قبل المشاركة به في البطولة الخاصة بين المناطق، من أجل اختيار لاعبي المنتخب الوطني في كل فئة من الفئات المذكورة.

وأسند فتحي جمال مهمة تتبع إستراتيجيته الجديدة في التنقيب، وإحداث منتخبات المناطق، المقرر أن تضم كل واحدة منها ثلاث عصب على الأقل، إلى بادو الزاكي ورشيد الطاوسي وجمال الدين الحرش، الذين سيعهد لهم الإشراف الفعلي على التجمعات الإعدادية التي ستعقدها العصب الجهوية لكل فئة عمرية، والحصص الإعدادية المبرمجة، وطريقة تكوين المنتخبات.

صلاح الدين محسن