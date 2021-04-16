طاهرة تعوض رشيد في “سلمات أبو البنات 2”

اختار فريق مسلسل “سلمات أبو البنات”، في موسمه الثاني وهو من إنتاج “إم بي سي 5” المغنية طاهرة بأداء “جينيريك” العمل التلفزيوني، لتعوض سلمى رشيد التي أدت “الجينيريك” في الموسم الماضي.

ورغم ان أغنية رشيد والتي تحمل عنوان “أه يا لأيام”، حققت نجاحا كبيرا، ونسب مشاهدة مهمة عند طرحها على “يوتوب”، تم التخلي عنها، واعتماد أغنية جديدة من توقيع طاهرة، لتكون “جينيريك” المسلسل الذي يجمع عددا من الممثلين.

وفي سياق متصل، تبدأ أحداث الجزء الثاني من المسلسل، بعد ثلاثة أشهر على نهاية أحداث الجزء الأول، إذ ستشهد عائلة سلمات تغيرات كبيرة، تقلب حياة كل أفرادها رأسا على عقب، فتنشأ خلافات وصراعات بين عمر وثريا مباشرة بعد الزفاف، وتواجه أمل أزمة بسبب حملها الذي لم يكن في حسبان المختار سلمات وعليه سيأخذ قرار قاسيا في حقه ابنته، أما يوسف ونسرين فتتغير حياتهما رأسا على عقب، بعد قدوم أخيه حسام وزوجته نرمين، وتتوالى الأحداث بصورة شيقة.

إ.ر