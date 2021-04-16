“الفار” في ربع نهائي العصبة

تجري مباريات ربع نهائي عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم بحضور تقنية «الفار”.

وأصدرت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم بيانا أكدت فيه استعمال تقنية “الفار”، بداية من ربع النهائي، الذي تقام قرعته بالقاهرة، في 30 أبريل الجاري.

وتأهل الوداد إلى دور الربع بعد تصدره لمجموعته، التي كانت تضم كايزر شيفز الجنوب إفريقي وحوريا كوناكري الغيني وبيترو أتلتيكو الأنغولي.

وأوفدت الكنفدرالية الإفريقية لجانا إلى ملاعب الفرق الثمانية المتأهلة، بداية من الأسبوع الجاري، في مقدمتها ملعب محمد الخامس.

وتأهل أيضا الترجي الرياضي ومولودية الجزائر والأهلي المصري وسيمبا التنزاني وماميلودي صان داونز الجنوب إفريقي وشباب بلوزداد الجزائري وكايز شيفز الجنوب إفريقي.

وسيواجه الوداد إما الأهلي، أو شباب بلوزداد، أو مولودية الجزائر.

نور الدين الكرف