وفاة الساقي تفجر إشكالات بالهواة

الأندية في قفص الاتهام والعصبة نبهتها قبل سنتين وتتجه إلى إتمام المباراة وجنازة مهيبة للراحل

فجرت وفاة اللاعب رضا الساقي في مباراة حسنية بنسليمان ونجم الشباب البيضاوي، الأحد الماضي، ضمن بطولة القسم الأول هواة، إشكالات عديدة وجدلا قانونيا.

وقررت العصبة الوطنية لكرة القدم هواة إحالة الملف على لجنة المصادقة على النتائج التابعة لها، للنظر في المباراة، إذ تتجه إلى إتمامها من لحظة توقفها في الدقيقة 18، مع فتح تحقيق في تقرير الحكم ومندوب المباراة حول ملابسات الحادث.

وأثير جدل خلال المباراة، إذ ترك الفريق المحلي للحكم صلاحية مواصلة المواجهة أو إنهائها، بعد سقوط اللاعب مغمى عليه، ونقله إلى المستشفى الإقليمي، حيث تبين أنه فارق الحياة.

وقال مسؤول بحسنية بنسليمان “سألنا الحكم ما إذا كنا نريد إتمام المباراة أم لا، فأبلغناه أن القرار يبقى له، سيما أن اللاعبين على أرضية الميدان لم يكونوا متأكدين حينها من وفاة زميلهم”.

وأضاف المصدر نفسه “وفاة رضا الساقي صدمة بالنسبة إلينا. نتقدم بأحر التعازي إلى أسرة الراحل، وأسرة نجم الشباب البيضاوي العريق، ونؤكد أننا مستعدون لتطبيق أي قرار تتخذه الجامعة والأجهزة المختصة”.

وقالت مصادر من داخل العصبة الوطنية للهواة إن الحادث يفرض فتح ورش يتعلق بعدم مواكبة الأندية العصبة في تطوير الممارسة في هذه الأقسام، مشيرة إلى أنها فرضت عليها، توفير طبيب وسيارة إسعاف قبل سنتين، إلا أن أغلب الفرق تكتفي بممرضين.

ونظمت الجامعة في وقت سابق يوما دراسيا حول التأمين، لكن أغلب الفرق لا تطلع على تفاصيل العقد المبرم مع شركة التأمين.

وأضافت المصادر نفسها أن بعض الأندية تتحمل مسؤولية تقصيرية في ما يتعلق بالملفات الطبية للاعبين، رغم الدوريات التي تتوصل بها من قبل الجامعة، سيما أنها تتوصل بمنح سنوية.

وتكلفت الجامعة والعصبة الوطنية للهواة بمراسم العزاء ودفن اللاعب الراحل.

وعلمت “الصباح” أن فوزي لقجع، رئيس الجامعة، أوصى بالتكلف بجميع المصاريف المتعلقة بالدفن، مرحلة أولى، في انتظار تقديم واجب العزاء إلى والد الراحل.

وقال جمال السنوسي، رئيس العصبة الوطنية للهواة، إن التكلف بمراسم العزاء والدفن يأتي في سياق التعبير عن مشاركة عائلة اللاعب أحزانها في هذا المصاب الجلل، كما عبر عن أسفه لرحيل اللاعب أثناء التباري.

وعزا السنوسي أسباب الوفاة إلى أزمة قلبية مفاجئة تعرض لها الساقي، سيما أنه سقط وسط الميدان دون أدنى احتكاك.

وتابع رئيس عصبة الهواة “هناك دورية موزعة على جميع الأندية والمناديب ومديرية التحكيم، مفادها أنه يمنع انطلاق أي مباراة بالهواة في غياب سيارة الإسعاف وطبيب وممرض. لهذا فالحكم ومراقب المباراة يحرصان على توفر العناصر الثلاثة».

وووري جثمان الراحل في مقبرة المحمدية، مسقط رأسه، بعد جنازة مهيبة، حضرها لاعبون ومسيرون وحشود من المعزين وسكان الحي.

وكان من ضمن المعزين هشام أيت منة، رئيس شباب المحمدية، وسفيان رحيمي، لاعب الرجاء والمنتخب المحلي.

عبد الإله المتقي