العابد تفضح الوسط الفني

قصفت المغنية عبير العابد، مرة أخرى، المجال الفني، ووجهت فوهة مدفعية الانتقادات صوب بعض الفنانين والذين يشتغلون في هذا المجال، لتفضح بعض ممارساتهم. وتحدثت العابد عن المشاكل التي يعانيها أهل الفن، قبل أن تؤكد أن الأمل مفقود في المجال الفني، وأكثر من ذلك، خال من المصداقية والنزاهة.

وكشفت العابد، في تدوينة نشرتها على “إنستغرام”، أنه في الوقت الذي يفترض في أن يكون الفن مجالا ترفيهيا خاليا من المشاكل، هناك فنانون يتخبطون بسببه في معاناة صحية، ويعانون الاكتئاب “للأسف نحن عرفنا الاكتئاب وجميع الأمراض منذ أن أصبحنا جزءا من هذا المجال”، على حد قولها. وأوضحت المتحدثة ذاتها، أن المجال الفني لا يعتمد على الإبداع، واجتهاد أصحابه، مضيفة “هداك لي غيقولي الاجتهاد والعمل غنقولو راك ما عارف والو على هاد المجال”.

وأعربت العابد عن غضبها نتيجة الإقصاء الذي يطول العديد من الفنانين الموهوبين من قبل القائمين على القطاع الفني، إذ كتبت “شكرا لأنكم تحطمون كل موهوب وتقسمون الكعكة حسب المصالح، نحن دائما نقول الحقيقة الصادمة ولهذا نحن في خانة الاستثناء”.

إ.ر