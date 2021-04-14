كسر أنف ممرضة في هجوم على مستشفى

إيقاف متهمين من أسرة واحدة بالبيضاء ومتابعة ثالثة في حالة سراح

مثل، أمس (الأحد)، أمام وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية عين السبع، ثلاثة متهمين، اثنان منهم قضوا ثلاث ليال رهن الحراسة النظرية، إثر اعتداء تعرضت له ممرضة أثناء مزاولة عملها بالمركز الصحي الرياض، بدرب مولاي الشريف بالبيضاء.

ونتج عن الاعتداء حسب مصادر متطابقة، كسر أنف الممرضة، وإخضاعها للعلاج، إذ منحها الطبيب المعالج، أول أمس (السبت)، شهادة طبية تحدد مدة العجز في 24 يوما، قابلة للتجديد.

وأفادت المصادر نفسها أن الحادث انطلق ظهر الخميس الماضي، إثر تقدم رجل نحو الممرضة يطلب فحصا طبيا لرضيع، فطلبت منه الممرضة إحضاره ليلج قاعة الفحص أربعة أشخاص، وهم الزوج وزوجته وقريبتهما التي كانت تحمل الرضيع، بالإضافة إلى والده، واستغربت الضحية ولوج الجميع وعدم وضع ثلاثة منهم للكمامة، فطالبت ببقاء شخص واحد رفقة الرضيع وانصراف الآخرين، إلا أن ذلك لم يرق المرتفقين، لتشرع الزوجة في الصراخ وانضم إليها زوجها، أكثر من ذلك حملت إحدى المرأتين الحاضرتين ميزانا موضوعا في قاعة الفحص مخصص لوزن الرضع، وضربت به الممرضة، ما تسبب لها في جرح بالأنف.

وتدخلت الطبيبة الرئيسية عند سماعها الصراخ والسب والقذف، إلا أن المشهد الذي عاينته دفعها إلى إغلاق الباب وتبليغ مصالح الأمن، التي حضرت إلى المكان.

وأثناء نقل أطراف النزاع إلى الدائرة الأمنية 32 بعين السبع، وقعت مشاداة بين أفراد من الأسرة ورجال الأمن، بينما نقلت الممرضة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

واضطر المسؤولون الأمنيون إلى تحويل الملف للشرطة القضائية، التي أنجزت أبحاثا حول الاعتداء، والإهانةالتي تعرض لها رجال الأمن، وبتعليمات من وكيل الملك، وضع الزوج والقريبة رهن الحراسة النظرية، بينما استمع إلى الزوجة وطلب منها البقاء رهن إشارة الضابطة القضائية، إلى حين التقديم.

وتسبب الحادث في تذمر العاملين بالمستشفى، كما تم إنجاز تقرير مفصل رفع إلى المديرة الجهوية، قصد إبلاغ وزارة الصحة، بينما استنكرت نقابات السلوك الصادر عن المرتفقين المعنيين بالأمر.

وأصدرت الفدرالية الديمقراطية للشغل، عبر المكتب الجهوي للصحة العمومية، بلاغا أشارت فيه إلى معاناة الأطر الصحية من اعتداءات، مطالبة الوزارة بالتدخل لإيجاد حل، لإنصاف الأطر الصحية. كما عبرت عن تضامنها مع الضحية، مشيرة إلى تنظيم وقفة احتجاجية للفت الانتباه إلى ما تعانيه الأطقم الصحية، في ظل جائحة كورونا.

المصطفى صفر