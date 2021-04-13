كلاسيكو الفرصة الأخيرة

المواجهة 182 بين الريال و»البارصا» ولقب «الليغا» على المحك وفيديو للداخلة للترويج للحدث العالمي

يتواجه ريال مدريد وبرشلونة، اليوم (السبت)، لحساب الجولة 30 من الدوري الإسباني «الليغا»، بملعب ألفريد ودي ستيفانو، بالعاصمة الإسبانية مدريد، في مباراة الفرصة الأخيرة، والتي تمنح للفائز إمكانية التنافس على اللقب مع أتلتيكو مدريد المتصدر.

ويعول الفريقان على هذه المباراة، بحكم تقاربهما في ترتيب «الليغا»، إذ يتصدر أتلتيكو مدريد البطولة ب 66 نقطة، متبوعا ببرشلونة الذي يملك 65 نقطة، ثم الريال ثالثا ب 63 نقطة، إذ أشعلت الهزيمة الأخيرة لأتلتيكو أمام إشبيلية بهدف لصفر، الدوري الإسباني، فيما فاز الريال على إيبار بهدفين لصفر، وبرشلونة على بلد الوليد بهدف لصفر.

وتعتبر هذه المباراة 182 في «الليغا» بين الفريقين، إذ فاز الريال في 74 مباراة، وتفوق برشلونة في 76، وتعادل الفريقان 35 مرة.

كل النجوم حاضرون

سيكون برشلونة أقوى من خلال حضور جل لاعبيه في الكلاسيكو، على عكس الريال، الذي يعرف غياب نجمه سيرجيو راموس المصاب، ورافاييل فاران المصاب بكورونا، فيم تحوم شكوك حول مشاركة البلجيكي العائد من الإصابة، إدين هازارد.

ويتسلح الريال، رغم النقص، بثقة لاعبيه العالية، بعد الفوز في عصبة الأبطال على ليفربول بثلاثة أهداف لواحد، الثلاثاء الماضي، لحساب ذهاب ربع النهاية، إذ سيعول على صحوة فينيسيوس، الذي تألق خلال المباراة، ثم نجمه الفرنسي كريم بنزيمة، ووسط ميدانه الألماني توني كروس، الذي أقنع بدوره في مباراة ليفربول.

الصحافة الإسبانية تشعل المباراة

وصفت الصحافة الإسبانية كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة، ب»الفرصة الأخيرة» للفريقين إذا ما أرادا تعويض النتائج السيئة، التي استهلا بها الموسم الكروي في إسبانيا، إذ لولا تعثر أتلتيكو مدريد المتكرر، لما أتيحت لهما هذه الفرصة.

وكان أتلتيكو مبتعدا في الصدارة بأكثر من عشر نقاط، غير أن نتائجه السلبية الأخيرة وفوز الريال وبرشلونة، أشعلت مجددا الصراع حول لقب «الليغا».

ومن شأن خسارة أحدهما في الكلاسيكو، أن تبعده عن صراع اللقب، خاصة أن أتلتيكو مدريد سيرحل لمواجهة ريال بيتيس، غدا (الأحد)، وسيكون على علم مسبقا بنتيجة الكلاسيكو.

وينتظر أتلتيكو مدريد تعادلا بين الريال وبرشلونة، ليتمكن من تعزيز فارق النقاط بينه وبين قطبي الكرة الإسبانية، شريطة الفوز بملعب ريال بيتيس.

الكلاسيكو الأخير لميسي

تتجه الأنظار خلال كلاسيكو الريال وبرشلونة، إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يلعب مباراته 45 في الكلاسيكو الإسباني، في خضم تساؤلات كبيرة بخصوص إمكانية رحيله عن “البارصا”.

وتطرقت صحف إسبانية، أخيرا، إلى إمكانية بقاء ميسي ببرشلونة، بعدما تواصل مع الرئيس الجديد ب”البارصا” خوان لابورتا، والذي اعتبر أن بقاء النجم الأرجنتيني من أولوياته.

وحسب بعض الصحف الإسبانية، فإن إدارة برشلونة الجديدة، تجهز عرضا لميسي يضمن بقاءه في الفريق مدى الحياة، يتضمن مناصب عليا في الإدارة التقنية، حتى بعد اعتزاله.

وسيشد ميسي الأنظار، اليوم (السبت)، إلى حين إعلانه قراره الأخير، في نهاية الموسم الرياضي الجاري.

الداخلة للترويج للكلاسيكو

اختار الاتحاد الإسباني، الداخلة، رفقة 27 وجهة في العالم، للترويج لمباراة الكلاسيكو بين الريال وبرشلونة.

وصور الاتحاد فيديو ترويجيا للمدينة وشواطئها الخلابة، مع وضع علم الفريقين الإسبانيين، كشف عن الإمكانيات السياحية الباهرة للمدينة المغربية.

وتعاونت “الليغا” الإسبانية مع المجلس الجهوي للسياحة بالداخلة وادي الذهب، لتصوير الفيديو، الذي سيعرض في دول العالم، قبل الكلاسيكو.

وقال عمر العلوي البلغيثي، نائب رئيس المجلس الجهوي للسياحة بالداخلة وادي الذهب، في تصريح نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، إن “هذه القافلة همت عدة مواقع مشهورة بالعالم”، مشيرا إلى أن “المركز تواصل مع ممثلي “لاليغا” بالمغرب لإبراز إمكانات الداخلة وجهة سياحية عالمية”.

ومن شأن هذه البادرة أن تعرف بالداخلة أكثر فأكثر عبر العالم، بما أنها باتت وجهة سياحية معروفة في السنوات الأخيرة، واكتسبت زخما كبيرا، خاصة لدى ممارسي رياضات ركوب الأمواج وسباقات التحمل.

إعداد: العقيد درغام