محاكمة معتديين على شيخ

تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بالشماعية، أخيرا، من إيقاف متهمين بالاعتداء وسرقة شيخ بعد تعريضه للضرب والجرح.

وأفاد مصدر أمني أن الضحية يبلغ من العمر 71 سنة ويسكن بمفرده في منزله الكائن بدوار «الميدات» التابع للجماعة الترابية أجدور بإقليم اليوسفية، تعرض إلى اعتداء شنيع من قبل مجهولين تمكنا من سرقة مبلغ مالي يقدر بأربعة آلاف درهم من منزله.

وأورد المصدر ذاته أن المتهمين تسللا إلى المنزل في ساعة متأخرة من الليل وهاجما الضحية، الذي كان حينها في بيت صغير داخل منزله، وأشبعاه ضربا وقاما بتكبيله وتنفيذ السرقة ثم فرا إلى وجهة مجهولة.

ومباشرة بعد تعرضه إلى هذا الاعتداء سارع الضحية إلى التوجه صوب مركز الدرك الملكي وقدم شكاية في الموضوع ومعها بعض المعلومات التي تخص المعتديين عليه.

وتوصل المحققون بعدة معلومات تهم المعتديين، اللذين يتحدران من دوار العروصي بجماعة أجدور نفسها، أحدهما قاصر، وفي زمن قياسي تم إيقافهما واقتيادهما نحو مركز الدرك من أجل تعميق البحث معهما بخصوص التهم المنسوبة إليهما.

حسن الرفيق (آسفي)