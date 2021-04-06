الدعم … لا مقارنة مع وجود الفارق

المبالغ الموجهة إلى الأسر المعوزة وعمال القطاع غير المهيكل هزيلة

يتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع تسجيل صوتي لمهاجر مغربي بالولايات المتحدة الأمريكية يعبر عن سعادته (بطريقته الخاصة)، بتوصله بالدعم المالي الشهري المخصص للمواطنين والمقيمين والمهاجرين، في إطار التخفيف من تداعيات الأزمة، ومقارنته مع الدعم الذي توصل به بعض المغاربة لأشهر معدودة.

وجلس المهاجر المغربي أمام شاشة الكاميرا، وهو لا يكاد يصدق أنه يستطيع نهاية كل شهر أن يتجه إلى أقرب شباك أوتوماتيكي لسحب 14 ألف درهم، ومثلها إلى زوجته وباقي أبنائه، أي كل فرد في الأسرة يتحصل على الحصة نفسها من الدعم الشهري إلى حين الإعلان الرسمي عن انتهاء الأزمة.

أكثر من ذلك، دعا المغربي زملاءه المقيمين بأمريكا إلى التبرع بجزء من الدعم إلى أسر في المغرب بواقع 1500 درهم في الشهر لمساعدتها على مصاريف رمضان، قبل أن يعرج على الدعم الموجه من الحكومة المغربية إلى بعض المغاربة، ووصفه بالهزيل جدا.

نورد هذه الحكاية على سبيل المقارنة فقط، (مع أنه لا تجوز المقارنة في وجود عدد بلا حصر من الفوارق)، ونحن نبحث عن جواب: هل كان الدعم الموجه للأسر المغربية كافيا خلال فترة الحجر الصحي وبعدها؟

قبل الجواب عن هذا السؤال، نشير إلى أن الدعم المقدم إلى بعض المغاربة شمل مرحلتين:

المرحلة الأولى: همت الأسر التي تستفيد من “راميد” وتعمل في القطاع غير المهيكل وأصبحت لا تتوفرعلى مدخول يومي إثر الحجر الصحي. هذه الأسر استفادت من مساعدة مالية عبر صندوق محاربة جائحة كورونا (800 درهم للأسرة المكونة من فردين أو أقل و1000 درهم للأسرة المكونة من ثلاثة إلى أربعة أفراد، و1200 درهم للأسرة التي يتعدى عدد أفرادها أربعة أشخاص).

المرحلة الثانية: خصصت للأسر التي لا تستفيد من “راميد”، العاملة في القطاع غير المهيكل والتي توقفت عن العمل بسبب الحجر الصحي، واستفادت من المبالغ نفسها.

وحسب أرقام رسمية نشرتها مؤسسة عمومية، مكنت المساعدات فقط من تعويض 35 في المائة، في المتوسط، من مداخيل الأنشطة المفقودة.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط إن 28 في المائة من الفئات المعنية بالدعم بالوسط القروي، مقابل 63 في المائة في الوسط الحضري، واستفاد الرجال أكثر من النساء، بواقع 39 في المائة، مقابل 20.

ومكنت مساعدة الدولة من تعويض كلي لفقدان الدخل بالنسبة إلى بعض الفئات، كما هو الحال بالنسبة إلى العمال المؤهلين والحرفيين، والعمال اليدويين في الفلاحة والعمال اليدويين غير الفلاحيين.

وفي سياق متصل، ومن أجل التعويض عن فقدان العمل وانخفاض الدخل، فقد طلب 30 في المائة من الأشخاص في سن النشاط مساعدة الدولة، أو المشغل، في إطار برامج الدعم للأشخاص الذين فقدوا عملهم في القطاع الخاص، المنظم أو غير المنظم، واستفاد 22.4 في المائة فقط، أي 6 ملايين مستفيد.

يوسف الساكت