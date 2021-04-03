محاكمــة قاتــل والــده

أرجأت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، النظر في ملف جنائي يتابع فيه عامل من أجل جناية القتل العمد، إلى خامس ماي المقبل لإعداد الدفاع.

وأدانت غرفة الجنايات الابتدائية العامل بالإعدام بعدما اقتنعت بثبوت الأفعال المنسوبة إليه في حقه، المتعلقة بتوجيه الضرب الجرح بواسطة السلاح لوالده. وحرمته من ظروف التخفيف نظرا لفظاعة الفعل المنسوب إليه.

وفي تفاصيل هذه النازلة، ورد في محضر الضابطة القضائية لدى درك أولاد افرج، أن امرأة تقدمت أمامها وأخبرتها أن ابنها العاق تسبب في قتل زوجها (والده)، بعد الاعتداء عليه بواسطة آلة حديدية، وظلت تصرخ قبل أن تتم تهدئتها.

وانتقلت فرقة دركية إلى دوار أولاد الغازي وعثرت على جثة الزوج مهشمة الرأس غارقة في الدماء. وسمعت صوتا مزعجا داخل غرفة من غرف البيت، ولما اقتحمتها، وجدت المتهم وهو في حالة سكر متقدمة. وحاول الفرار عبر النافذة لكن العناصر الدركية منعته ووضعته مكبل اليدين داخل سيارة المصلحة.

وعملت على تحويل جثة الهالك نحو مصلحة حفظ الأموات بالمستشفى الإقليمي بالجديدة وتحوزت على أداة الجريمة، التي خبأها ووضعته تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار استرجاعه لوعيه.

واستمعت الضابطة نفسها إليه، فصرح أنه نشبت خلافات بينه وبين والده، الذي كان يوجه له اللوم ويحتقره ويعامل إخوته معاملة طيبة، زاد ذلك من حقده عليه وتحداه وأصبح مدمنا على استهلاك المخدرات والكحول بمنزل والديه.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)