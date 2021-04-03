نيستا يغادر فروزينوني

أعلن فروزينوني الإيطالي، الذي يمارس ببطولة الدرجة الثانية، عن فك الارتباط بمدربه أليساندرو نيستا، بسبب النتائج السيئة.

وتعتبر هذه ثالث تجربة تدريبية لنيستا، بعدما اعتزل في 2014، واختار ولوج ميدان التدريب، إذ أشرف في 2016 على ميامي الأمريكي، قبل أن يدرب بيرودجيا في القسم الثاني الإيطالي، وينتقل في 2019 لتدريب فروزينوني، لتتم إقالته بعد موسمين، بسبب سوء النتائج.

ويعتبر نيستا من أفضل المدافعين في تاريخ أوربا، إذ فاز بكأس العالم مع منتخب بلاده في 2006 بألمانيا، ودخل تاريخ ميلان أفضل اللاعبين في تاريخ النادي.

وحقق نيستا نتائج جيدة في بداية الموسم الرياضي الجاري، مع فروزينوني، قبل أن تتراجع النتائج في النصف الثاني.