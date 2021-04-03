أربعينية لا تتناول الطعام أنجبت توأمين

وضعت امرأة بريطانية تبلغ من العمر 40 عاما توأمين. وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن ماري ويليامز تعاني مرضا غامضا أصيبت به قبل 10 سنوات أثناء زيارة إلى تركيا، يحرمها من تناول الطعام مثل الآخرين.

وتتغذى ويليامز حاليا عبر الأنبوب، الأمر الذي يجعل من حياتها جحيما. وبالإضافة إلى مرضها، تجاوز عمر المرأة البريطانية الأربعين عاما، مما دفع الأطباء إلى الاعتقاد بأنها غير قادرة على الإنجاب.

ووضعت المرأة التوأمين في يناير الماضي، وكانا بصحة جيدة، وكان ذلك أمرا صعبا ومحيرا، فكيف يتم انتقال الغذاء من جسدها إلى الجنينين، وهي التي تتناول الطعام عن طريق أنبوب.ومما زاد في الغرابة، أن ويليامز أنجبت التوأمين عن طريق عملية قيصيرية وكانت في حينها مصابة بفيروس كورونا.

قطة تحمل صغيرها إلى المستشفى

حظيت قطة بتعاطف واسع، أخيرا، بعدما ظهرت في مقطع فيديو وهي تحمل صغيرها المريض بالفم صوب المستشفى، أملا في العثور على من يمد يد المساعدة. وحملت القطة صغيرها المريض إلى مستشفى في مقاطعة كاراباغلار، في محافظة إزمير، جنوبي البلاد.ورصد مقطع فيديو، مرتادي المستشفى وهم يطلبون من بعضهم البعض أن يفسحوا الطريق أمام القطة. وقام أطباء وممرضون في المستشفى بفحص القط الصغير فوجدوا أنه يعاني عدوى في العين، وعندئذ، بادرت طبيبة بيطرية إلى مساعدته عن طريق قطرات العين.

وقالت إحدى موظفات المستشفى، إن القطة جاءت في الصباح، تزامنا مع بدء العمل، وظلت تموء لوقت طويل، حتى تسترعي الانتباه.

وأضافت أن هذا الأمر حصل للمرة الأولى، والموظفون تأثروا للغاية بما قامت به القطة حتى تعالج فلذة الكبد.

كشف مثير عن “البيغ فوت”

ادعى الباحث كونور فلين العثور على أحفورة عملاقة لجزء من عظم إبهام، يقول إنها تمثل دليلا على وجود الكائن الأسطوري “بيغ فوت”. وحسبما ذكر كونور، المتخصص بالكتابة عن الظواهر الخارقة للطبيعة، فإنه عثر على بقايا متحجرة لـ”بيغ فوت”، في أحد الجداول المائية بولاية فلوريدا الأمريكية.

وعرض على صفحته في “إنستغرام” عظمة كبيرة، قائلا إنها من المستحيل أن تكون لإنسان، مبررا ذلك بأن المنطقة التي عثر فيها على الأحفورة لم يقطنها سوى البشر. وأثار نشر كونور للفيديو آراء متباينة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر فريق الكشف عن العظمة دليلا على وجود “بيغ فوت”، بينما اقترح آخرون إخضاعها للفحص من جانب خبراء وعلماء متخصصين. ويشاع أن “بيغ فوت” العملاق يوجد في الغابات بأمريكا الشمالية، حيث تحدث كثيرون عن مشاهدته، رغم غياب الصور والفيديوهات الموثقة.