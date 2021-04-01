الأخطبوط يحلم مثل الإنسان

أظهرت دراسة نشرها باحثون في البرازيل أن للأخطبوط، الحيوان البحري الذي ربما يعد بالفعل أذكى اللا فقاريات، نمطين رئيسيين من النوم المتناوب يشبهان إلى حد بعيد الموجودين لدى الإنسان، بل إنه قد يحلم مثله.

وتقدم تلك النتائج أدلة جديدة على أن الأخطبوط يملك جهازا عصبيا معقدا ومتطورا يشكل الأساس لمخزون من السلوكات المتطورة بالقدر نفسه، في حين تقدم أيضا رؤية أوسع لتطور النوم، وهي وظيفة حيوية مهمة.

وكان من المعروف عن الأخطبوط أنه ينام ويغير لونه أثناء النوم. ووجد العلماء أن تغير الألوان هذا مرتبط بحالتي نوم متمايزتين هما النوم الهادئ والنوم النشط.

دودة طولها بالأمتار في بطن

تمـكــن أطبــــاء في تايلاند، من تخليص رجل كان يعانــــي أوجاعا في منطقة البطن، من أكبر دودة شريطية سجلت في البلاد، خلال الأعوام الخمسين الماضية.

وحسب مركز أبحاث الأمــــراض الطفيلية في تايلاند، فـــإن طـــــول الدودة التي استخـــــرجت مـــن بطـــن الرجـــــل الذي لم يكشـــف عـــن اسمــــــــــــه، بلغ 18 مترا.

ويعتقد الأطباء أن سبـــــب ظهـــــور هذه الدودة في بطن الرجل، يعـــــود لتناوله لحم بقر نيئا، يحتوي على يرقات.

وذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، أن الرجل المريض الذي يبلغ من العمـــر 67 عاما، أعطي دواء يحفز الدودة على الخروج من بطنه.

كوبا تطور لقاحا اسمه “عبد الله”

طورت كوبا لقاحا ضد كورونا المستجد، أسمته “عبد الله” وحصل على موافقة “المركز الحكومي لمراقبة الأدوية والأجهزة والأدوات الطبية”، بعد أن أنهى المرحلة الثالثة والأخيرة من تجارب خضع لها “وأكدت فعاليته” وهو ثاني لقاح تطوره كوبا بعد “Soberana 02” الذي بدأ توزيعه بعد أن خضع لتجاربه أكثر من 44 ألف متطوع، أعمارهم بين 19 سنة و80.

أما عن اسم اللقاح، فهو مشتق من “مسرحية عبد الله” التي ألفها شاعر كوبا الأشهر خوسيه مارتي، الراحل في 1895 بعمر 42 سنة، والمعروف بميله للعرب وتمجيدهم في كثير من قصائده، إلى درجة جعل معظم أبطال قصائده منهم، كبطل المسرحية الشعرية التي ألفها في شبابه، وجعل من شاب مصري من النوبة بطلها، واسمه عبد الله.