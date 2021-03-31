احتفاء ب”الزيرو كاط” في سيدي مومن

نظم المركز الثقافي نجوم سيدي مومن، أول أمس (السبت)، حفل توقيع رواية “04#” للكاتب محمد عطى.

وأوضح المركز الثقافي أن أحداث الرواية تدور، كما يشير العنوان، بمنطقة “الزيروكاط” بالبيضاء (أحياء سباتة، وبن مسيك، وسيدي عثمان، مولاي رشيد …) عبر شخصيتي “ماكس المهندس” و”ليلى” اللذين التقيا في قلب أحياء “04#” عقب نزيف دموي لتتغير حياتهما للأبد.

وتسلط الرواية الضوء، بأسلوب مشوق وكتابة بسيطة، على مجموعة من المشاكل الاجتماعية، وتعود لتحليلها من زاوية مخالفة لما عهدناه، إذ تسائل عن تلك الصورة النمطية للأحياء المهمشة، حيث تكثر الجريمة (والتي قد تكون صحيحة) وتدعو لأخذ البعض من وقتنا من أجل التمعن والتجرد من كل تلك الأحكام والإنصات لغيرنا. كما تسرد عددا من الحوادث والوقائع تحكيها جدران مستشفى وحيد بمنطقة آهلة بالسكان. وبين السطور، تطرح مكانة الفن والإبداع في المجتمع.

وقال المركز الثقافي إنه “لإتمام الاحتفاء بمنطقة “الزيروكاط”، افتتح، في اليوم نفسه، معرض مشترك تحت اسم “04#” للفنانين نبيل الميناوي، وكريم لارغو، من أبناء المنطقة واللذين ابتكرا وأبدعا في الفن الفوتوغرافي والتشكيلي.

خالد العطاوي