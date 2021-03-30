إنقاذ ” حراكة ” أبحروا من سواحل الريف

تمكن خفر السواحل الإسباني، الأربعاء الماضي، من إنقاذ عشرة مهاجرين سريين مغاربة، كانوا على متن قارب صغير تم اعتراضه غير بعيد عن موتريل بغرناطة.

وأفادت مصادر مطلعة أن المهاجرين الذين أبحروا من سواحل الريف، تم رصد قاربهم على بعد حوالي تسعة أميال بحرية، جنوب غرناطة من قبل دورية للحرس المدني الإسباني التي كانت تقوم بعمل روتيني في المنطقة. وتم نقل المهاجرين إلى ميناء موتريل حيث قدمت لهم الإسعافات الضرورية، من قبل عناصر الصليب الأحمر، كما تم إخضاعهم لاختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد، قبل نقلهم إلى مركز لاستقبال المهاجرين بإسبانيا، تحت تصرف الشرطة الوطنية الإسبانية.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر متطابقة أن خفر السواحل الإسباني تتدخل أيضا في وقت مبكر من صباح اليوم نفسه، لإنقاذ 7 مهاجرين يتحدرون من الريف، كانوا على متن ثلاث دراجات مائية من نوع «جيت سكي»، وتم نقلهم بعد ذلك إلى ميناء ألميريا. وكشف تقرير حديث لجمعية الأندلس الحقوقية بإسبانيا، بأن حوالي 1717 شخصا لقوا مصرعهم أو اختفوا أثناء محاولتهم الوصول إلى الضفة الأخرى، بطريقة سرية خلال 2020.

جمال الفكيكي (الحسيمة)