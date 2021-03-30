“شمس العشية” يعيد فنان إلى التلفزيون

انتهى المخرج ياسين فنان من تصير مسلسل جديد، سيعود من خلاله إلى القناة “الأولى”. ويحمل المسلسل اسم “شمس العشية”، علما أنه كان يحمل اسما مؤقتا وهو “طوندونس”.

ويجمع المسلسل مجموعة من الفنانين، منهم فاتي جمالي وسعيد باي وسلوى زهران، وماريا نديم، بالإضافة إلى أسماء أخرى.

وينتظر أن يعرض المسلسل خارج السباق الرمضاني، باعتبار أن “الأولى” وضعت الخطوط العريضة لبرمجتها الخاصة برمضان، بشكل رسمي.

وحرص فريق العمل على نشر بعض كواليس العمل، في إطار تشويق متابعي صفحاته الرسمية على “إنستغرام” للعمل، وهو الأمر الذي يحرص عليه الكثير من صناع الأعمال التلفزيونية.

إ.ر