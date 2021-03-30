تعليق الرحلات يربك الأندية

الرجاء الأكثر تضررا ومشاكل تنتظر الوداد والجيش والفتح لاستعادة لاعبيها

أربك قرار تعليق الرحلات الجوية بين المغرب وخمس دول إفريقية جديدة، عودة دوليي الأندية الوطنية الموجودين رفقة منتخبات بلدانهم، بعد انتهاء فترة الاتحاد الدولي لإجراء مباريات دولية.

وتواجه أندية الوداد والرجاء والجيش الملكي والفتح الرياضي، مشاكل في إعادة لاعبيها المحترفين إلى أرض الوطن، خاصة اللاعبين الكونغوليين والليبيين، المعنيين بقرار تعليق الرحلات الجوية، بعدما التحق دوليو الأندية المذكورة بمنتخبات بلدانهم، للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم.

ويعد الرجاء الرياضي من أكثر الأندية المتضررة من قرار التعليق، الذي أعلنته الحكومة المغربية، الأربعاء الماضي، بحكم أنه يضم في صفوفه لاعبين من الكونغو، ويتعلق الأمر ببين مالونغو وفابريس نغوما، إضافة إلى المدافع الليبي سند الورفلي.

كما يواجه الوداد الرياضي مشكل استعادة لاعبه الدولي الليبي مؤيد اللافي، الذي نودي عليه لتعزيز صفوف منتخب بلاده، الذي واجه نظيره التونسي في بنغازي، أول أمس (الخميس)، بعد أن قررت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم السماح له بالاستقبال ببلاده، إذ يخوض أول مباراة على أراضيه منذ سنوات.

ويصطدم الفتح بالمشكل ذاته، بحكم أنه يضم في صفوفه أنيس سالتو، لاعب المنتخب الليبي، الذي نودي عليه للالتحاق بفرسان المتوسط، خلال مواجهة تونس ومواجهة تنزانيا، المقرر إجراؤها، غدا (الأحد)، لحساب الجــولــــة الأخيـــــرة من التصفيات.

ويواجه الجيش الملكي، من جانبه، المشاكل ذاتها، بعد توجيه الدعوة إلى الكونغولي يانيك بانغلا، علما أن مواطنه جوناتان إفاسو، لاعب الدفاع الحسني الجديدي، نودي عليه لتعزيز اللائحة الاحتياطية لمنتخب بلاده، هو الآخر.

وتدرس الأندية المعنية، بالتنسيق مع الجامعة، إمكانية استخلاص رخص استثنائية للاعبيها.

صلاح الدين محسن وعيسى الكامحي