“فيفا” يهزم كورونا ماليا

سجل فائضا رغم تداعيات الفيروس وغياب الجماهير وتوقعات بمداخيل قياسية

في وقت تعاني فيه أكبر الاقتصادات العالمية أزمات مالية كبيرة، جراء تفشي فيروس كورونا، أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، تقريرا استثنائيا، أظهر انتعاش مالية الجهاز الدولي، عكس كل التخمينات، بل وزيادة في المداخيل، متوقعا رفع ميزانيته في السنتين المقبلتين.

وجاء في التقرير السنوي، الذي توصلت «الصباح» بنسخة منه، أن «فيفا» يتوقع تسجيل مداخيل مالية تتجاوز ستة ملايير دولار إلى غاية كأس العالم 2022 بقطر، كما نفى وجود أزمة مالية في ماليته، ولعل دعمه للاتحادات المتضررة من تداعيات جائحة كورونا، أكبر دليل على ذلك.

وتضمن التقرير مساعدات من الاتحاد الدولي لهذه الاتحادات، وصلت السنة الماضية إلى مليار ونصف مليار دولار، منها 270 مليون دولار منحا وهبات لدعم النهوض بكرة القدم خلال انتشار الوباء، ناهيك عن منح «فيفا» 10 ملايين أورو لمنظمة الصحة العالمية، لمساندتها في محاربة الجائحة.

وبخصوص الاتحادات التي اعتبرت الأكثر تضررا من تدابير الحد من انتشار كورونا، أوضح التقرير أن «فيفا» قدم مساعدات إضافية عبارة عن «تسبيق»، بلغت 700 مليون أورو.

وما يثير الاستغراب في التقرير، هو أن كل هذه المصاريف الضخمة، والتي جاءت على حين غرة، بسبب انتشار الجائحة، لم تؤثر على مالية «فيفا»، التي لم تسجل أي عجز، بل مازالت إيجابية، وتتضمن أكثر من ملياري دولار، حسب التقرير نفسه.

ومن أجل إثبات شفافية الأرقام، أشار تقرير «فيفا» أيضا، إلى رواتب الرئيس جياني إنفانتينو، التي وصلت إلى 3 ملايير أورو في 2020، ومثلها في 2019، أي دون تسجيل أي زيادة، فيما نالت فاطمة سامورا، الكاتبة العامة للاتحاد الدولي، 1.72 مليون دولار، رواتب في سنة كاملة.

بالمقابل، كشف التقرير عن تراجع المصاريف الإدارية في 2020، لتصل إلى 169 مليون دولار، أي بناقص 42 مليون دولار، فيما نال الاتحاد 92% من مستحقاته المتعلقة بحقوق البث التلفزيوني، والتي من المقرر أن تكتمل مع قرب انطلاق كأس العالم بقطر.

العقيد درغام