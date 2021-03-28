“ليلة الفيلم القصير” على “الأولى”

سيكون مشاهدو القناة “الأولى”، اليوم (الجمعة)، على موعد مع “ليلة الفيلم القصير”. واختارت القناة أن تعرض اليوم أفلاما تكرم جيل الرواد من الفنانين الكبار الذين أعطوا للفن الشيء الكثير، من قبيل حمادي عمور، وعائشة ماهماه، وفاطمة الركراكي وأحمد الناجي، وبمشاركة فنانين شباب سيستلمون مشعل الفن في القادم من الأيام. كما أنها مناسبة لتكريم الفن التشكيلي بالمغرب من خلال الفنان التهامي الهاني‎.

وبعد عرض آخر فيلم قصير، سيكون المشاهدون على موعد مع نقاش تديره الإعلامية صباح بنداود بحضور الأستاذ الجامعي والناقد السينمائي رشيد نعيم، إذ ان الحديث سيكون حول تجربة الفيلم القصير بالسينما المغربية باعتبارها تجربة غنية وواعدة ومؤثرة وتلقى اهتمام النقاد والجمهور على حد سواء.

وبالنسبة إلى الأفلام التي ستعرض اليوم، فيتعلق الأمر بفيلم من إخراج رشيد الوالي وهو “يوم العيد”، وفيلم بعنوان “بدون إجابة” وفيلم “هي”. يشار إلى أن القناة أكدت أنه انطلاقا من اهتمامها بالإنتاجات المغربية ذات جودة، اختارت عرض أحد عشر فيلما قصيرا سيكتشفها المشاهدون في أول عرض تلفزيوني، مساء كل جمعة خلال مارس الجاري.

إ.ر