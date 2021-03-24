الفاضلي تحجز مكانا في رمضان

علمت “الصباح” أن الفكاهية حنان الفاضلي، حجزت مكانا لها في رمضان، إذ تشتغل في الوقت الراهن على تصوير عمل تلفزيوني جديد، ستطل من خلاله على جمهورها.

وقالت مصادر إن الفاضلي، ستعود إلى التلفزيون بفكرة جديدة ومبتكرة، مشيرة إلى أنها تراهن على العمل الجديد، من أجل تحقيق المزيد من النجاح.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الفاضلي ومن خلال عملها التلفزيوني، ستستضيف مجموعة من الفنانين في كل حلقة، علما أنه تمت الاستعانة بخبرة خبراء للمكياج عالميين، باعتبار أنها ستطل في كل حلقة على مشاهدي البرنامج بشخصية مختلفة.

وفي سياق متصل، تعد سلسلة “حنان نيت”، آخر عمل تلفزيوني قدمته الفاضلي، قبل سنوات على “الأولى”. وقدمت حنان عبر السلسلة العديد من الحكايات الساخرة المستمدة من المعيش اليومي للمغاربة، سيما أنها تستلهم مواضيعها مما يعيشه الناس البسطاء، وتذكرهم بحياتهم اليومية، من خلال تقديمها نماذج لشخصيات من الجيران والأصدقاء والزملاء وغيرهم.

إ. ر