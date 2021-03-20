مائة مليون مشاهدة لأغنية “الوجه الثاني”

استطاعت أغنية “الوجه الثاني” من توقيع الفنانين سعد لمجرد وزهير بهاوي تحقيق نسبة مشاهدة مهمة بلغت 100 مليون بعد فترة قصيرة من طرحها على موقع الفيديوهات “يوتوب”.

وتعد أغنية “الوجه الثاني” ثمرة أول تعاون فني بين لمجرد وبهاوي، الذي تولى كتابة كلماتها وتلحينها، كما اختار المزج بين إيقاعات موسيقى “الراي” والموسيقى المغربية العصرية.

وعبر بهاوي عن سعادته الكبيرة بتحقيق الأغنية مائة مليون مشاهدة، حيث تقاسم الخبر مع متابعيه على حسابه الرسمي على “إنستغرام”.

وقال لمجرد، سابقا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام “نأمل أن تستمتعوا بعملنا الجديد “الوجه الثاني”. زهير فنان، وشخص رائع. كنت سعيدا جدا لتعاملنا معا”.

وأضاف لمجرد “المقطع بسيط جدا، لقد تم تصويره في استوديوهات تسجيل في المغرب، وباريس. إنه بسيط، ولكن به طاقة كبيرة جدا”.

أمينة كندي