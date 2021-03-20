سقوط شبكة لتهريب الطيور الجارحة

إيقاف مهربين مغربيين في مليلية ولائحة المسروقات تضم الصقور والبوم و”بوعميرة”

قادت شريحة إلكترونية زرعت في طيور محمية مهربة من المغرب، إلى تفكيك شبكة للتهريب في مليلية المحتلة، وإيقاف مغربيين من أفرادها، في حين مازال البحث جاريا عن باقي أفراد الشبكة.

وأوضح مصدر مطلع، ل»الصباح»، من مليلية المحتلة أن فرقة خاصة تابعة للحرس المدني الإسباني فككت شبكة لتهريب طيور مغربية تصنف في خانة المحميات، مشيرا إلى أن العملية الأمنية استغرقت أياما من التتبع وانتهت بإيقاف مغربيين.

وروى المصدر نفسه تفاصيل تفكيك شبكة «الطيور المغربية»، إذ حجزت المصالح نفسها عددا من الطيور المهربة من المغرب، في عملية سابقة، بميناء المدينة المحتلة، ساعات قليلة قبل توجهها إلى إسبانيا، وقررت الاحتفاظ بها في مركز تابع للحرس المدني مخصص للبيئة، إلا أن شبكة يقودها مغربي، لم تستسلم، وخططت للسطو على الطيور، دون أن تنتبه إلى أن مختصين إسبان زرعوا شرائح إلكترونية صغيرة في الطيور من أجل تعقبها عبر الأقمار الصناعية.

وقامت عناصر الحرس المدني، بمجرد التوصل بخبر اختفاء الطيور من المركز، بحملة أمنية جندت فيها عناصر من المختصين في الأقمار الاصطناعية، إلى حين ضبط مكان اختفائها، وإيقاف المشتبه فيهما متلبسين، ومازال البحث جاريا عن شركائهما.

وأوضح المصدر ذاته أن الطيور المهربة تنتمي إلى عدة أصناف، منها صقور وبوم والطائر المعروف باسم «بوعميرة»، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن ضبط الشبكة يأتي بعد تفكيك شبكات مماثلة استهدفت طائر الحسون الذهبي، الذي يعتبر أحد أبرز أنواع الطيور المغردة التي أضحى شبح الانقراض يحوم حولها، بعد أن كانت تنتشر بأعداد كبيرة في مختلف مناطق المغرب، ويشكل إلى جانب أصناف نباتية وحيوانية أخرى مقومات الهوية الإيكولوجية للمغرب.

ودعت جمعيات مهتمة بالبيئة، أكثر من مرة، إلى حماية الطيور المهددة بالانقراض، والتعامل بالصرامة اللازمة مع كل مستهدف لها، خاصة أن عدة أشخاص اغتنوا من التجارة في تلك الطيور، فثمنها مرتفع بإسبانيا ويصل إلى نحو 4 آلاف درهم. ويتم اصطياد الطيور المهربة باستعمال الشباك وتهريبها عبر وسائل نقل عمومي بتعاون مع سماسرة وفي غياب تام لمصالح المياه والغابات والسلطات، حسب الجمعيات المهتمة بالبيئة، مشيرة إلى تهريب كمية متفاوتة أسبوعيا تصل إلى 800 طائر أحيانا، في استنزاف كبير واستهداف جلي لأنواع بعينها.

خالد العطاوي