إدانة مروجي مخدرات بالجديدة

يستغلون شقة لاستقبال زبنائهم من المدمنين وتزويدهم بالشيرا

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة، الاثنين الماضي، ثلاثة متهمين بترويج المخدرات ، إذ قضت بمؤاخذة الأول ب 18 شهرا حبسا نافذا، فيما تمت مؤاخذة الثاني والثالث ب 15 شهرا حبسا نافذا لكل واحد منهما، بعد متابعتهم جميعا في حالة اعتقال، من قبل وكيل الملك بجنحة، الحيازة والاتجار في المخدرات.

وعلمت “الصباح” أنه جرى إيقاف المتهمين الثلاثة، إثر معلومات دقيقة توصلت بها فرقة محاربة المخدرات بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، أخيرا، تفيد وجود مروج مخدرات من ذوي السوابق بالميدان، يستغل شقة بحي المنار، محتميا في غالب الأحيان بداخلها، لاستقبال زبنائه من المدمنين وتزويدهم بمخدر الشيرا.

وأضافت المصادر، أنه إثر هذه المعلومات توجه رئيس فرقة محاربة المخدرات رفقة مساعديه، إلى مسرح الجريمة، وتم القيام بمراقبة سرية ثابتة ومتحركة، إذ تمت معاينة شخصين من ذوي السوابق القضائية، وهما يخرجان من باب الإقامة، أحدهما يعاني إصابة في رجليه ويستعين بعكازين طبيين في وضعية تثير الشبهات، حيث تم تعقب خطواتهما وإيقافهما، غير بعيد عن مقر إقامة المروج المبحوث عنه بحي المنار.

وبعد محاصرتهما وإيقافهما، تم إجراء تفتيش وقائي عليهما، فتم العثور بحوزة أحدهما، على قطعة كبيرة من مخدر الشيرا، عبارة عن نصف صفيحة تزن 50 غراما، كما تم العثور بحوزتهما على هاتفين محمولين، إذ تم عرض قطعة مخدر الشيرا عليهما، فصرحا أنها تخصهما وقد اقتنياها من لدن المروج المبحوث عنه، من أجل ترويجها.

وأكد الموقوفان أن مزودهما من المخدرات ما يزال بداخل شقته رفقة بعض زبنائه من المدمنين، وبناء على حالة التلبس، تم الانتقال إلى مقر سكن المروج المعني بالتدخل، حيث تم طرق باب شقته إلى أن استجاب.

وبعد الإدلاء بصفة عناصر الشرطة القضائية، والغرض من اقتحام الشقة واطلاعه على القضية موضوع البحث وتصريحات الموقوفين، لم يجد بدا من الاعتراف بأنه بالفعل يتعاطى ترويج المخدرات وأنه زودهما بمخدر الشيرا، حيث أجرت عناصر الضابطة القضائية تفتيشا دقيقا بالشقة، مكن من العثور على كمية من مخدر الشيرا، ومبلغ مالي، كما تم حجز هاتف محمول كان يستعمله المروج في التواصل مع زبنائه.

وتم اقتياد الموقوفين الثلاثة إلى مقر الأمن الإقليمي بالجديدة، إذ بعد إشعار النيابة العامة المختصة، أمرت بوضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم، وخلال الاستماع إليهم، اعترفوا جميعا بالمنسوب إليهم.

أحمد سكاب (الجديدة)