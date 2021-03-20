مداهمة عرس تحدى الطوارئ

صاحبه اعتقد أن تنظيمه بقرية سيجنبه المساءلة ومعلومات فضحت مخططه

داهمت عناصر السلطة المحلية بحد السوالم بإقليم برشيد، أخيرا، حفل زفاف خرق منظموه الطوارئ الصحية، التي أقرتها السلطات للوقاية من عدوى فيروس كورونا.

وحسب مصادر “الصباح”، فإن عناصر السلطة المحلية قامت مدعومة بأفراد من القوات المساعدة، بمداهمة منزل بدوار أولاد عباس، بعد التوصل بمعلومات تفيد تنظيم العرس، رغم قرار منع تنظيم الأعراس والحفلات والولائم والمآتم، في زمن كورونا بجميع أنحاء المملكة.

وكشفت المصادر ذاتها، أن المداهمة تأتي في ظل استنفار السلطات المحلية بالضواحي والجماعات القروية، إثر لجوء عدد من منظمي الأعراس وحفلات الخطوبة والعقيقة إلى تنظيم مناسباتهم خارج المدن رغبة منهم في التمويه على المصالح الأمنية، وتجنب المساءلة والاعتقال، وهو ما حول عددا من القرى والدواوير إلى قاعات للأفراح في زمن كورونا، قبل أن تتجند السلطات ومصالح الدرك الملكي لإفشال مخططات المنظمين الذين يتحدون الطوارئ الصحية.

وأفادت المصادر ذاتها، أن الإخبارية المتوصل بها استنفرت السلطة المحلية للانتقال إلى العنوان المذكور، لتتم المداهمة،التي أسفرت عن ضبط المخالفين في حالة تلبس، وهم منهمكون في الاحتفال على إيقاع الموسيقى، في ظروف لا تراعي التباعد الاجتماعي،والإجراءات الاحترازية للوقاية من العدوى، وهو ما يمكن أن يحول المناسبة إلى بؤرة وبائية.

وأفادت مصادر متطابقة، أن منظمي العرس قرروا تنظيم الحفل رغم علمهم بقرار المنع، إذ اعتقدوا أن تنظيمه وسط منزلهم البعيد عن المركز ودعوة المقربين فقط لن يؤدي إلى افتضاح أمرهم، ولن يعرضهم للمساءلة، مادام أن افتضاح الأعراس يسهل فقط في المدن دون الضواحي والبوادي، قبل أن تجهض يقظة السلطات المحلية بحد السوالم مخططاتهم.

ومكنت المداهمة من ضبط مدعوين في الحفل، وفضت السلطات جموع المدعوين بعد تسجيل أسمائهم وتغريمهم بغرامات تصالحية لخرق الطوارئ، بينما تقرر إخضاع منظم العرس للمساءلة والإجراءات القانونية.

محمد بها