كواليس الفرق

الرجاء الرياضي

وصلت بعثة الرجاء الرياضي صباح اليوم (الخميس)، إلى البيضاء، قادمة من زامبيا، بعد مباراة نكانا، على أن يبدأ اللاعبون استعداداتهم لمباراة الديربي أمام الوداد، ابتداء من اليوم (الخميس)، بحصة مسائية.

وينتظر مكتب الرجاء رد العصبة الاحترافية حول تأجيل الديربي، بدعوى السماح للاعبين الدوليين بالالتحاق بمنتخبات بلدانهم، لكن مصادر مسؤولة من العصبة نفسها قالت إن التأجيل مستبعد.

الوداد الرياضي

ضمن الوداد الرياضي 700 مليون، بعد تأهله إلى ربع نهاية عصبة أبطال إفريقيا، بعد التعادل بملعب حوريا كوناكري الغيني دون أهداف، أول أمس (الثلاثاء).

وسينال الوداد 100 مليون من الجامعة الملكية لكرة القدم، و600 من الكنفدرالية الإفريقية «كاف».

اتحاد طنجة

حلت الإدارة التقنية الوطنية، في شخص بادو الزاكي ورشيد الطاوسي، إلى مقر اتحاد طنجة، أول أمس (الثلاثاء)، في إطار الجولة التي تقوم بها الأطر الوطنية، لمدارس تكوين الفرق الوطنية.

والتقى الزاكي بمسؤولي الفريق الطنجي والأطر التي تشرف على الفئات الصغرى، وتابعوا بعض الحصص التدريبية، على أن يعد تقريرا عن مدرسة تكوين الفريق.

شباب المحمدية

توصل شباب المحمدية إلى اتفاق مع مسؤولي المغرب الفاسي لإجراء مباراة إعدادية، بعد غد (السبت)، بفاس.

وسيسافر شباب المحمدية إلى فاس مساء غد (الجمعة)، بعدما استأنف التداريب، أول أمس (الثلاثاء)، بشكل عاد، تحت إشراف الطاقم التقني الذي يقوده محمد أمين بنهاشم.