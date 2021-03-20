آسفي يطفئ غضب لاعبيه بمنحة

سارع المكتب المسير لأولمبيك آسفي إلى إطفاء غضب لاعبيه بصرف منحة الفوز على نهضة الزمامرة في الدورة التاسعة، قدرها أربعة آلاف وخمسمائة درهم، أول أمس (الثلاثاء). وكشف مصدر مسؤول أن الفريق يسعى من خلال هذه الخطوة إلى تفادي تراكم منح المباريات، وتابع أنه سيعمل جاهدا على صرفها في وقتها، لتشجيع اللاعبين على تحقيق نتائج جيدة في المباريات الموالية.

وتابع المصدر نفسه أن إدارة الفريق لا تفكر في الوقت الراهن في رفع قيمة منح المباريات، وتسعى فقط إلى صرفها في موعدها، مشيرا إلى أن هذا الموضوع قد يناقش في وقت لاحق، في حال نافس الفريق على مركز متقدم، يؤهله إلى إحدى المسابقات الخارجية.

وأكد عدد من اللاعبين أن المكتب صرف لهم أغلب منح مباريات هذا الموسم، ومازال في ذمته منحة الفوز على الوداد الرياضي والتعادل أمام يوسفية برشيد، لكنهم ينتظرون منح التوقيع، وتحدثوا مع أعضاء المكتب في هذه النقطة عدة مرات، لكنهم تلقوا وعودا فقط.

يشار إلى أن اولمبيك آسفي يوجد في المركز الثالث برصيد 14 نقطة، جمعها من فوزه في أربع مباريات وتعادله في اثنتين.

حسن الرفيق (آسفي)