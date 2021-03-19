تفكيك شبكة مخدرات بمراكش

تمكنت مصالح الأمن بمراكش، أخيرا، من اعتقال ثلاثة أشخاص، من بينهم متهم يتحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأفاد مصدر مطلع أن عناصر فرقة محاربة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، أوقفت المشتبه فيهم على خلفية ضبط أحدهم متلبسا بحيازة مجموعة من السجائر المحشوة بمخدر الشيرا وجرعات من المخدرات الصلبة، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية، عن إيقاف الآخرين وحجز 300 غرام من الكوكايين، إضافة إلى ثلاثة هواتف محمولة وحاسوب محمول. وحسب المصدر ذاته أظهرت عملية تنقيط المشتبه فيهم في قاعدة بيانات الأشخاص المطلوبين قضائيا، أن أحدهم يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل إصدار شيكات بدون مؤونة.

عادل بلقاضي (مراكش)