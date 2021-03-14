فسخ عقد بلهندة بسبب تصريحات

أعلنت إدارة نادي غلطة سراي التركي، أول أمس (الأربعاء)، فسخ عقد اللاعب الدولي المغربي يونس بلهندة. وأفاد النادي التركي في بيان له بأنه “اتخذ هذا القرار بسبب تصريحات اللاعب المغربي عقب مباراة فريقه الأخيرة في الدوري، ضد منافسه سيواس سبور الأحد الماضي”.

وأضاف بأن ” تصريحات بلهندة ألحقت الضرر بصورة النادي، وسمعة واحترام أعضاء مجلس الإدارة”، وتابع “اللاعب تصرف بشكل مخالف للاتفاق والقواعد الانضباطية الداخلية في النادي، عدة مرات، ما جعل العلاقة بين اللاعب والنادي تصل إلى مستوى لا يطاق”.

وأعلنت إدارة النادي أنها فسخت عقد اللاعب، اعتبارا من 10 مارس الجاري، بشكل أحادي الجانب، علما أنه كان من المقرر انتهاء عقده نهاية الموسم الكروي الحالي.

وتوترت العلاقة بين الدولي المغربي وغلطة سراي في الفترة الأخيرة، وكان قريبا من الرحيل في العديد من المناسبات، خصوصا بعد أن رفض تخفيض راتبه، بسبب ظروف الجائحة.

نور الدين الكرف