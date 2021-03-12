شركات وهمية في مشاريع للسكن الاقتصادي

تستغل في التهرب الضريبي و”النوار” بعد إلزام المستفيدين بالدفع نقدا

فضحت وثائق عبارة عن وصولات أداء باسم شركات ضمنت بمرفقات ملف قضائي معروض على محاكم بالجنوب، تهربا ضريبيا بالملايير وعدم التصريح بالثمن الحقيقي للدولة، باستعمال شركات وهمية، تورط فيه مسيرو شركة عقارية تنشط في مجال السكن الاقتصادي المدعم من قبل الدولة.

وأثار التلاعب طرف في القضية، عند تفحصه الوثائق المسلمة للمحكمة، إذ عثر على وصولات أداء مرقمة ومؤرخة تحمل معلومات مدققة عن اسم المستفيد من الشقة السكنية ورقم بطاقة هويته ورقم هاتفه، إلى جانب معلومات عن المشروع ونوع العقار ومساحته وغيرها من المعطيات الدقيقة، إلا أن هذه الوصولات تحمل اسم شركة أخرى ليست المشرفة على المشروع العقاري، اتضح خلال البحث أنها وهمية.

وأكدت مصادر «الصباح»، أنه من أجل التمويه، ضمن في الوصل اسم وختم الشركة الوهمية ومقرها الاجتماعي وأرقام هواتفها، رغم أنها غير مسجلة لدى إدارة الضرائب وفي المحاكم التجارية بالمملكة، والمكتب الوطني للملكية التجارية، تستغل من قبل المتورطين، في بيع جزء من المشاريع السكنية الاقتصادية سواء كانت طوابق سكنية زائدة أو تلك غير المطابقة لدفتر التحملات، أو تلك التي رخص لها على أساس أنها مشاريع اقتصادية، وتم تحويلها إلى مشاريع السكن المتوسط أو العالي، وبذلك يتم نهب الدولة التي توفر الدعم والتحفيزات لتشجيع المنعش العقاري، ونهب المواطنين من جهة أخرى.

وحسب مصادر، فإن الشركات الوهمية مهمتها استخلاص المبالغ غير المصرح بها أمام الدولة، بإلزام المواطنين على أداء أقساط ثمن الشقق نقدا، حتى قبل إنجاز المشروع السكني، ما يسهل على المنعش العقاري عملية التهرب الضريبي أو عدم التصريح بالثمن الحقيقي للعقارات المنجزة، عبر تزوير المحاسبة الخاصة بالشركة الحقيقية صاحبة المشروع، التي يدون اسمها في العقود التوثيقية النهائية، إلا أن الثمن المصرح في هذه العقود غير حقيقي، ما دامت عملية الأداء لفائدة الشركات الوهمية، تمت بعيدا عن أنظار الموثق.

وأوضحت المصادر أن المبالغ غير القانونية المتحصل عليها من عمليات هذه الشركة الوهمية، توضع في حسابات وهمية تحمل أسماء مركبة وحتى في حساب شخصي للمنعش العقاري، ليتم بعدها فبركة الفواتير في محاسبة الشركة العقارية الحقيقية صاحبة المشروع السكني المدعم، ويتم تزوير المحاسبة وتضخيم النفقات لإخفاء أثر تلك المبالغ النقدية الضخمة والتي تصل لعشرات الملايير في كل مشروع، زد على ذلك ملايير الدعم الذي تقدمه الدولة لدعم وتحديد ثمن السكن الاقتصادي والاجتماعي، وأن الأموال المنهوبة تستعمل في عمليات مشبوهة، واقتناء أراض ودفع «النوار».

مصطفى لطفي