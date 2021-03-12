أخبار الصباح

< شرطي

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بتمارة، الأحد الماضي، متورطا في الاعتداء على شرطي وسلب هاتفه المحمول بـ "حومة النغامشة" بالمدينة. وحاولت الشرطة، قبل أسبوعين، إيقاف الجاني، الملقب بـ "ولد مينة"، لكنه حرض عليها كلبه الـ "مالينوا"، قبل أن تترصد له فرقة محترفة، نهاية الأسبوع الماضي، فتبين أن لديه سبع ضحايا آخرين استدعتهم الضابطة القضائية للاستماع إلى أقوالهم. وأوضح مصدر "الصباح" أن الجاني من الأشخاص الذين يشكلون خطرا، ومازال البحث جاريا عن شريكه.

(ع. ل)

< مقاولون

راسل مقاولون وزارة التعليم العالي بسبب صفقات استفادت منها شركات بعينها خلال فترة الحجر الصحي لإنجاز "إصلاحات" بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسطات. وفتحت رئيسة جامعة الحسن الأول، إثر هذه المراسلة، بحثا تبين من خلاله أن عميد الكلية وضع اسمه ضمن قائمة المشرفين على فتح أظرفة الصفقات المبرمجة لفائدة الكلية، ما دفعها إلى إلغاء كافة الصفقات والطلبيات.

(ي. ق)

< ابتزاز

تشتكي مربيات التعليم الأولي بإقليم الجديدة من ابتزاز مسؤول، لإجبارهن على منحه نسبة من رواتبهن الهزيلة. ورغم أن راتب المسؤول يتجاوز عشرة آلاف درهم شهريا، فقد فرض على المربيات منحه إتاوات شهرية، مقابل الاحتفاظ بعملهن، أو تغييرهن بأخريات في لائحة الانتظار. وأكدت مصادر مطلعة، أن ضحايا هذا المسؤول يتداولن في ما بينهن شكاياتهن أمام عجزهن عن مواجهة نفوذه، خوفا من قرار انتقامي.

(م. ل)

< "الطاحونة"

لقي بارون المخدرات "م. ش"، المعروف بلقب "الطاحونة"، مصرعه، صباح أمس (الثلاثاء)، في حادثة سير مروعة على الطريق السيار قرب العرائش. وحسب مصادر "الصباح"، نجم الحادث عن اصطدام سيارة "الطاحونة"، صاحب السوابق في التهريب الدولي للمخدرات، والمقيم بين طنجة والقصر الصغير، بشاحنة لنقل المياه المعدنية، ما تسبب في وفاته في الحين، إلى جانب شخص آخر، فيما يوجد شخص ثالث كان برفقتهما في حالة خطيرة.

(ي. ج) تطوان