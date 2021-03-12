الرجاء في مباراة ترتيب الأوراق

يواجه نامونغو التنزاني اليوم في كأس الكنفدرالية دون الشاكر ومتولي

يواجه الرجاء الرياضي، اليوم (الأربعاء)، نامونغو التنزاني، لحساب الجولة الأولى من مجموعات كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف»، بعد التعادل المخيب لآمال جمهوره أمام يوسفية برشيد (1-1) في البطولة الوطنية.

ومن المقرر أن تعرف المباراة، المبرمجة بملعب محمد الخامس بالبيضاء في الخامسة، والمنقولة مباشرة على قناة الرياضية الأرضية، غياب عبد الرحيم الشاكر ومحسن متولي بسبب الإصابة، فيما تحوم شكوك حول مشاركة الدولي الليبي سند الورفلي وعمر العرجون، مقابل حضور نجوم الفريق على غرار سفيان رحيمي وبين مالانغو وعبد الإله الحافظي وأنس الزنيتي.

ويسعى الفريق الأخضر إلى بداية مجموعات كأس «كاف» بفوز، رغم صعوبة المهمة، أمام فريق، تمكن من تسجيل سبعة أهداف في مرمى بريميرو دي أغوستو الأنغولي في الدور السابق، المؤهل لدور المجموعات.

وحلت بعثة نامونغو بالبيضاء، أول أمس (الاثنين)، لكنها تفاجأت برفض الشركة المكلفة بملعب محمد الخامس، السماح للاعبيها بإجراء حصة تدريبية على أرضيته، وهو الأمر الذي أغضب مسؤولي الرجاء، الذين طالبوا بفسح المجال للفريق التنزاني، لتفادي عقوبة من الكنفدرالية الإفريقية.

وتأتي هذه المباراة، في وقت يتلقى فيه جمال سلامي مدرب الرجاء، انتقادات كبيرة، بسبب تراجع مستوى الفريق وكثرة التغييرات، بل ذهب بعض الرجاويين أبعد من ذلك، مطالبين برحيله.

وسيبحث الرجاء عن لقب ثالث له في كأس الكنفدرالية، بعد الفوز بنسخة 2003 على حساب القطن الكامروني، تحت قيادة المدرب الفرنسي الراحل هنري ميشيل، وفي 2018 على حساب فيتا كلوب الكونغولي.

العقيد درغام