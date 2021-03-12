المتحور يهدد التراويح

استبعد مصدر مطلع، إقامة صلاة التراويح في المساجد خلال رمضان المقبل، بسبب الإجراءات الاحترازية التي تفرضها السلطات للحد من تفشي وباء «كورونا». وقال المصدر نفسه إن هذه الإمكانية كانت واردة مع إرفاقها بالتدابير الوقائية، مثلما هو معمول به في صلاة الجمعة، إلا أن تسجيل حالات من فيروس «كورونا» المتحور، فرض التشدد في مسألة الإغلاق الليلي بمناسبة الشهر الكريم. من جهتها، تحدثت تقارير صحافية عن إمكانية إقامة التراويح هذه السنة وفق الإجراءات الاحترازية، في المساجد المسموح لها بإقامة صلاة الجمعة، مع مراعاة التباعد وعدم الاكتظاظ، وعدم السماح بالاعتكافات أو إقامة موائد الرحمان. وسبق لوثيقة صادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تم تداولها إعلاميا، تطلب فيها من مندوبيها موافاتها بأسماء وأرقام هواتف الأشخاص الذاتيين أو الجمعيات، الذين دأبوا على تنظيم صلاة التراويح بموافقة السلطات المحلية أو الإقليمية، إما داخل بعض المساجد أو قاعات الصلاة، أو بجوارها، أو ببعض الساحات العمومية، أن أثارت الشك بخصوص إمكانية إقامة التراويح في رمضان، لكن الوزارة ظلت صامتة بخصوصها.

وسبق لخالد آيت الطالب، وزير الصحة، أن توقع، أثناء مروره في برنامج «حديث مع الصحافة»، الذي يقدمه عبد الله الترابي على قناة «دوزيم»، العودة إلى الحياة الطبيعية تزامنا مع رمضان، إذا ما جرت عملية التلقيح بسلام، لكن ذلك كان قبل تسجيل حالات إصابة بفيروس «كورونا» المتحور.

ن. ف