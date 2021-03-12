كواليس الفرق

الوداد الرياضي

استهل لاعبو الوداد الرياضي تداريبهم، أمس (الثلاثاء)، استعدادا لمباراة المغرب التطواني، المقررة غدا (الخميس)، لحساب الجولة التاسعة من البطولة، بعدما منحهم المدرب فوزي البنزرتي راحة، مباشرة بعد مباراة حوريا كوناكري في مجموعات عصبة أبطال إفريقيا.

وبرمج البنزرتي حصتين تدريبيتين، قبل المواجهة، إذ سيبحث الفريق الأحمر عن استعادة الصدارة، من الرجاء الرياضي، علما أن الفارق بينهما نقطة واحدة.

المغرب التطواني

واصل مسؤولو المغرب التطواني مفاوضاتهم مع سلطات فاس، بغية نقل مباراة الوداد إلى ملعب الحسن الثاني، غدا (الخميس)، لحساب الجولة التاسعة من البطولة الوطنية.

ورفض المغرب التطواني مقترحا لإجراء المباراة بملعب مولاي عبد الله بالرباط، كما تعذر إجراؤها في ملعب طنجة.

يوسفية برشيد

يستأنف يوسفية برشيد حصصه التدريبية، بعد غد (الجمعة)، بملحق الملعب البلدي، بعد أربعة أيام راحة، لعدم الالتزام بأي مواجهة رسمية إلى غاية 4 أبريل المقبل.

وستقام التداريب بشكل عاد، في انتظار برمجة مباراة إعدادية نهاية الأسبوع المقبل، من أجل الحفاظ على تنافسية اللاعبين قبل العودة إلى البطولة.

وعلمت «الصباح» أن الحالة الصحية للاعبي يوسفية برشيد جيدة، كما أن فترة التوقف ستشكل فرصة لاسترجاع أسامة الشعيبي الذي اقترب من الشفاء.

الجيش الملكي

يخوض الجيش الملكي مباراة إعدادية أمام اتحاد تواركة، اليوم (الأربعاء)، في سياق استعداداته لمباريات البطولة.

وقرر المدرب سفين فاندربروك برمجة هذه المباراة، من أجل الوقوف على جاهزية بعض اللاعبين، وتمكين آخرين من الحفاظ على أجواء المنافسة، خصوصا في ظل توقف البطولة.

وعلمت «الصباح» أن المدرب البلجيكي سيمنح اللاعبين أربعة أيام راحة، على أن يستأنف الجيش التداريب الاثنين المقبل.