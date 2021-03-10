اعتقال نصاب باسم “البوليس”

ضحايا حاصروه والأمن تسلمه منهم بعد استغلاله أسماء مسؤولين

حاصر مواطنون غاضبون نصابا بالمدينة العتيقة للرباط، منتصف الأسبوع الماضي، وسلموه للدائرة الأمنية الأولى، بعدما تورط في النصب عليهم في مبالغ مالية مقابل توظفيهم بسلك الشرطة، إذ استغل أسماء شخصيات أمنية رفيعة المستوى للإيقاع بالشباب في فخ النصب.

وذكر مصدر مقرب من دائرة التحقيقات التمهيدية أن النصاب كان مختفيا عن الأنظار منذ ثلاثة أشهر، بعد ضغط الشباب عليه لإعادة أموالهم المسلمة له، قبل أن يثير انتباه بعضهم بالمدينة العتيقة، الذين تحلقوا حوله ومنعوه من الفرار، وأنقذته عناصر الدائرة، ليتبن أنه يتحدر من حي يعقوب المنصور بالعاصمة الإدارية للمملكة.

واستنادا إلى المصدر نفسه أمرت النيابة العامة بوضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية واستمعت إلى المشتكين الذين حاصروه بدروب المدينة العتيقة، مؤكدين تسليمه مبالغ مالية مقابل الوساطة لهم في التشغيل بسلك الأمن الوطني، وواجهه المحققون بتصريحات الضحايا الذي سلموه مبالغ مالية مقابل الولوج إلى المعهد الملكي للشرطة بالقنطيرة بدون تعقيدات، بعدما صرح لهم حسب أقوالهم أنه توسط للعديد من الشباب الراغب في الحصول على الوظيفة الشرطية، في السنوات الماضية، وأن عددا منهم تخرج برتب مختلفة.

وحسب المصدر ذاته انه لما أحيل الموقوف في حالة اعتقال على وكيل الملك ظهر ضحايا جدد نصب عليهم بالطريقة نفسها، وأعاد وكيل الملك المسطرة من أجل تعميق البحث، وبعدها ترك الأبحاث التمهيدية مفتوحة للاستماع إلى الضحايا الذين لا علم لهم بإيقاف النصاب، قصد تسجيل شكايات جديدة ومواجهتهم مع الطرف المشتكى به، وتبين أنه استغل سذاجة شباب يتحدرون من الرباط ومناطق محيطة بها، وأغلبهم يقطن بحي يعقوب المنصور.

وأمر وكيل الملك إلى المحكمة الابتدائية بإيداع الظنين رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني العرجات 1 بسلا، وسيمثل منتصف الأسبوع الجاري أمام القاضي الجنحي المقرر في قضايا التلبس، للنظر في المنسوب إليه، كما ستحيل الضابطة القضائية مساطر بحث تمهيدية جديدة في إطار الاستماع إلى الضحايا الجدد الذين تجمهروا أمام المحكمة فور إحالة الموقوف على النيابة العامة من أجل استنطاقه.

عبد الحليم لعريبي