الحبس لنابشي مقابر بأزرو

وزعت ابتدائية أزرو، مساء أول أمس (الخميس)، 12 شهرا حبسا نافذا بتفاوت على 7 أشخاص من مدن مختلفة، لإخلالهم بالاحترام الواجب للموتى في مقبرة بالمدينة، بعد ضبطهم من قبل المصالح الأمنية، متلبسين بالحفر ونبش قبورها بحثا عن كنز.

وحكمت على شخص من ديور النصارى بالمنزل بصفرو، وآخر من مركز سيدي عدي بسيد المخفي بإفران، وثالث بحي السلام بإفران، بشهرين حبسا نافذا و250 درهما غرامة لكل واحد منهم، كما رابع من سيدي عدي وخامس من تيط مليل بالبيضاء. وآخذتهم بتهم “الإخلال بالاحترام الواجب للموتى في مقبرة والمساهمة في ذلك وخرق حالة الطوارئ الصحية بعدم احترام الوقت المحدد للتجوال الليلي وقرار منع التجول من التاسعة ليلا إلى السادسة صباحا”، التي توبعوا بها على غرار متهمين آخرين يتحدران من بوعلو بسلا وأزرو.

وأدين كل واحد من المتهمين الأخيرين بشهر واحد حبسا نافذا، والغرامة ذاتها لخرقهم حالة الطوارئ ومساهمتهم بالإخلال باحترام المقابر بعدما ضبطوا ليلا بصدد الحفر بحثا عن الكنز، بعد توصل المصالح الأمنية بمعلومات دقيقة عن تخطيطهم لذلك. وقررت المحكمة بموجب حكمها الصادر في ثاني جلسة لمحاكمة المتهمين السبعة، إرجاع المحجوزات لصاحب الحق فيها.

حميد الأبيض (فاس)