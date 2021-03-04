القاسم الانتخابي يعزل العدالة والتنمية

الأغلبية والمعارضة تتفقان وضربة لإخوان العثماني المحتجين على تصويت الأموات

تلقى العدالة والتنمية، ضربة قاضية من حلفائه في الحكومة الذين توافقوا مع أحزاب المعارضة، قصد التقدم بتعديلات مشتركة أهمها تغيير القاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين، وليس عدد الأصوات الصحيحة، تؤكد مصادر « الصباح».

وأفادت المصادر أنه أبرمت في كواليس اللقاءات الثنائية، والمتعددة الأطراف اتفاقات شبه محسومة، ترمي إلى التقدم بتعديل للقاسم الانتخابي، من قبل فرق من الأغلبية والمعارضة معا، يهدف إلى عزل العدالة والتنمية، التي يتشبث بتوزيع المقاعد بناء على القاسم الانتخابي المعمول به حاليا، باحتساب الأصوات الصحيحة فقط .

وحاول سعد الدين العثماني، أمين عام « بيجيدي» استمالة، بعض قادة المعارضة، من خلال عقد لقاءات ثنائية معهم، قصد إقناعهم بالعدول عن فكرتهم الرامية إلى توزيع المقاعد بناء على عدد المسجلين، بمبرر أن جميع دول العالم لا تطبق هذا المقتضى في قوانينها الانتخابية، ما سيمس بالديمقراطية المغربية، تضيف المصادر.

واحتج قادة « بيجيدي» على من اقترح هذا المقتضى الذي لم يدرج قط في أي مذكرة حزبية، لأنه يسمح باحتساب أصوات الرافضين والمقاطعين للانتخابات، لحسم الفوز بالمقاعد، والأخطر من ذلك يتم احتساب أصوات الأموات المسجلين في اللوائح الانتخابية، الذين غادروا الدنيا بشهور، ما سيمس بمصداقية الانتخابات.

واتهم قادة الأحزاب « بيجيدي» ب»سرقة» مقاعد لا تعود له بواسطة القاسم الانتخابي الحالي المرتكز على احتساب عدد الأصوات الصحيحة، لأنه يضيف لوكيل لائحة « المصباح» مقعدا ثانيا، عوض أن يحصل عليه مرشح حزب آخر الذي يفقد مقعده بفارق بضعة أصوات، إذ تأثر مرشحو الاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، على الخصوص بهذا القاسم الانتخابي، وحرموا من الفوز بأزيد من 25 مقعدا، فيما أضاعت باقي الأحزاب الأخرى، الحركة الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار، والاستقلال، مقاعد إضافية.

وأكدت المصادر أن القاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين، سيقلص عدد مقاعد العدالة والتنمية، وسيضيق عليه الخناق بعدم تجاوز عتبة 100 مقعد في انتخابات 2021، على غرار ما جرى في تشريعيات 2011، و2016، ما يعني تقليص الهوة بينه وبين باقي الأحزاب القوية التي تتنافس على الفوز بالانتخابات بتقارب النتيجة النهائية، أو أن يحل « بيجيدي» ثانيا بفارق ضئيل من الأصوات كي يشارك في الحكومة، ولا يقودها بوزراء كثر.

أحمد الأرقام