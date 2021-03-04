فيديــو يــورط شبـابــا

أوقفت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بسيدي شيكر، ثمانية متهمين من بينهم قاصر دون سن 17، لتورطهم في تسجيل ونشر فيديو يمس بالأمن العام ويحرض على ارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص والممتلكات.

وأفادت مصادر مطلعة “الصباح”، أن عناصر الدرك الملكي تفاعلت بشكل إيجابي مع شريط فيديو تم نشره بمواقع التواصل الاجتماعي، والذي يقوم من خلاله المتهمون بتمثيل مشاهد عنف باستعمال السيوف والسكاكين بالشارع العام، قرب الموقع الأثري إيغود الذي عثر به على بقايا أقدم إنسان.

وتم إشعار نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية باليوسفية، وإطلاعه على مضمون شريط الفيديو، إذ أعطى تعليماته بإيقاف أي متورط في هذه القضية، من ممثلين أو مصورين وغيرهم، وإشعار النيابة العامة بكل مستجد. وعكفت فرقة خاصة على تحليل شريط الفيديو، وجرى تحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا فيه، والذين يتحدرون من مركز إيغود، إذ جرى إيقافهم تباعا، ونقلهم إلى مركز الدرك الملكي بسيدي شيكر، وتم الاستماع إليهم في محاضر رسيمة، أقروا من خلالها بالمنسوب إليهم، مضيفين أنهم اقتبسوا الفكرة من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تعرض مشاهد مشابهة.

وبخصوص عدم توفرهم على رخصة التصوير، وفقا للشكليات القانونية، أكدوا أنه لا علم لهم بهذه الشكليات، وأنهم قاموا باقتباس الفكرة وتجسيدها.

وتم الاحتفاظ بالمتهمين رهن الحراسة النظرية ووضع القاصر رهن المراقبة القضائية بمركز الدرك الملكي، وفقا لتعليمات النيابة العامة، قبل إحالتهم على وكيل الملك لدى ابتدائية اليوسفية.

محمد العوال (آسفي)