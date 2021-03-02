معرض تشكيلي بمركز نجوم سيدي مومن

تقديم 19 لوحة تمزج بين عدة تقنيات تتمحور حول “انسجام الفكر بالمادة”

أعلنت مؤسسة “علي زاوا” عن تنظيم معرض للفنان التشكيلي هشام معيدي، من 27 فبراير الجاري إلى 7 مارس المقبل، بالمركز الثقافي نجوم سيدي مومن، في إطار برنامجها للتنشيط الثقافي بمراكزها.

وقالت المؤسسة إن الفنان سيعرض لوحاته بالبيضاء لأول مرة، مشيرة إلى أنها تتمحور حول “انسجام الفكر بالمادة”. وسيفتتح المركز أبوابه أمام المهتمين بالمعرض، اليوم (السبت)، إذ سيقدم الفنان 19 لوحة تمزج بين عدة تقنيات، مثل “الكولاج”، والصباغة والنحت على الخشب والقماش.

وأوضحت المؤسسة أن معيدي، المولود في 21 يناير 1977 بفاس، كانت والدته الداعم الأول له حين بدأ الرسم، لكن انطلاقته في الساحة الفنية التشكيلية كانت خلال الألفية الثالثة بعد حصوله على شهادة باكلوريا شعبة الفنون التشكيلية، حيث نهل من مجموعة من الفنانين مفردات التشـكيل، فكانت جل أعماله، في البداية، عبارة عن رسومات من التراث التقليدي لفاس.

وذكرت المؤسسة نفسها أن عشاق الفنون سيحظون بفرصة التعرف على المزيد في تقنيات الرسم، الصباغة والنقش، من خلال ورشة عمل من المقرر تنظيمها، اليوم (السبت)، بالمركز الثقافي نجوم سيدي مومن.

ويذكر أن مؤسسة “علي زاوا” تأسست في 2009 من قبل المخرج المغربي نبيل عيوش، بهدف إعادة ربط سكان الأحياء المهمشة، مثل سيدي مومن بالبيضاء ببقية سكان المدينة، اقتناعا منه بأن إعادة توطيد روابط هذه المدينة يمر عبر ميثاق ثقافي وفني، قبل أن تطلق المؤسسة نفسها شبكة من المراكز الثقافية المحلية في عدة مدن في المغرب، منها البيضاء (2014)، وطنجة (2016)، وأكادير (2019)، وفاس (2020) ومراكش في السنة الجارية.

ويتمثل دور هذه المراكز الثقافية في توفير مساحات للشباب، للتعبير والحوار والاكتشاف، من أجل تمكينهم من التكيف مع بيئتهم الاجتماعية، وتعزيز إعادة تأهيلهم النفسي والاجتماعي، خاصة بعد أن انضم لهذه المشاريع الرسام والروائي ماحي بنبين.

خالد العطاوي